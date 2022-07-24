شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. محمد الشناوي يطلب الرحيل عن الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مصرية مفاجأة من العيار الثقيل، بطلب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء.

محمد الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

وبحسب الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي،فإن محمد الشناوي طلب الرحيل عن النادي الأهلي، وذلك في فيديو نشره عبر قناته على اليوتيوب.

وأوضح: "محمد الشناوي، سيرحل نهاية الموسم الجاري، وتم الاستقرار على ذلك بعدما تلقى وعدًا من إدارة الأهلي برحيله في حال تلقيه عرضًا من الخارج".

وأكد: "ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع حارس مرمى قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قام أمير توفيق مدير التعاقدات بالتواصل مع محمد بسام حارس طلائع الجيش، للانضمام إلى الأهلي"

وأشار إلى أنه في حال نجح الأهلي في الحصول على الاستغناء الرسمي من طلائع الجيش عن اللاعب سينضم رسميًا إلى الأحمر.

موعد مباراة الأهلي والجونة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره الجونة، غدًا الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة المارد الأحمر والجونة، على ملعب ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام الجونة

ويغيب عن الأهلي كلًا من: أكرم توفيق، محمد شريف،أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، المالي أليو ديانج، عمار حمدي، بيرسي تاو، محمد محمود، بدر بانون وزياد طارق.

