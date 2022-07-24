قصة تشقق الأسفلت وانبعاث أبخرة في حفر الباطن (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - ووفق «الإخبارية»، ظهرت أصوات غريبة بعد حدوث تشقق الأسفلت، ولم يتم الوقوف على الأسباب حتى الآن. من جانبها باشرت أمانة حفر الباطن الموقع بإغلاقه وتم حفر المكان المعني على عمق ستة أمتار. ويقول مؤرخون، إن ذلك الموقع مواقع آبار قديمة ومن المحتمل أن تكون أحد أسباب حدوث التشققات المشار إليها. أخبار قد تهمك

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