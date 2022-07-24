ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس كازاخستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وقد عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الجلسة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (الوزير المرافق )، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى كازاخستان الأستاذ حسين المحمادي.

فيما حضر من الجانب الكازاخستاني، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد موختار تليوبيردي، ومعالي النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة السيد تيمور سوليمينوف، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل السيد باخيت سولطانوف، ومعالي نائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولي السيد ايرجان كازيخانوف، ومعالي وزير الطاقة السيد اكشولاكوف بولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة الوطنية (سامروك قازينه) السيد ألماسادام ساتكالييف، والسفير لدى المملكة السيد بيريك أرين، ومدير مراسم الرئاسة السيد دميتري ميخنو، والمتحدث الرسمي للرئيس السيد روسلان جيلديباي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة (الإدارة الوطنية بايتيريك) السيد كانات شارلابايف.