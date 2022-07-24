تقاعد مروّج المصارعة الشهير ماكمان على وقع فضيحة جنسية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المروّج الأميركي فينس ماكمان الذي صنع من مصارعة المحترفين إمبراطورية ترفيهية عالمية، تقاعده، في ظل مزاعم سوء سلوك جنسي.
وأصبح رئيس مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية، المتضمنة لائحة أصدقائه الرئيس السابق دونالد ترمب، شخصية أساسية في عالم المصارعة.
قال في بيان: مع اقترابي من السابعة والسبعين، أشعر أن الوقت قد حان بالنسبة لي للتقاعد كرئيس ورئيس تنفيذي لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (دبليو دبليو إي). على مرّ السنين، كان امتيازاً أن أساعد دبليو دبليو إي لجلب السعادة لكم، والإلهام، والإثارة، والمفاجأة وداماً تسليتكم.
وكان ماكمان تخلى عن مناصبه في دبليو دبليو إي الشهر الماضي، في انتظار نتائج تحقيق داخلي، بعد مزاعم حول علاقة مع موظفة دفع لها 3 ملايين دولار لإبقاء الأمر سرّاً.
تم تعيين ابنته ستيفاني في منصبي الرئيس التنفيذي والرئيس، فيما يستمر التحقيق وسط اتساع مزاعم سوء السلوك.
وذكرت وول ستريت جورنال قبل أسبوعين أن ماكمان دفع أكثر من 12 مليون دولار لأربع سيدات ارتبطن سابقاً بمؤسسته على مدى الأعوام الـ16 السابقة، للتكتم على العلاقات وسوء السلوك المزعم، من بينهن مصارعة سابقة تدعي أنه أجبرها على ممارسة الجنس عن طريق الفم.
وبعد توليه المنصب من والده الذي يُدعى أيضاً فينس، والجدّ جيس، حوّل ماكمان دبليو دبليو إي إلى مؤسسة عالمية مع مئات الموظفين في المكاتب في جميع أنحاء العالم.
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