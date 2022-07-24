تقاعد مروّج المصارعة الشهير ماكمان على وقع فضيحة جنسية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬المروّج‭ ‬الأميركي‭ ‬فينس‭ ‬ماكمان‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬من‭ ‬مصارعة‭ ‬المحترفين‭ ‬إمبراطورية‭ ‬ترفيهية‭ ‬عالمية،‭ ‬تقاعده،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مزاعم‭ ‬سوء‭ ‬سلوك‭ ‬جنسي‭.‬

وأصبح‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬المصارعة‭ ‬العالمية‭ ‬الترفيهية،‭ ‬المتضمنة‭ ‬لائحة‭ ‬أصدقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترمب،‭ ‬شخصية‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المصارعة‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬مع‭ ‬اقترابي‭ ‬من‭ ‬السابعة‭ ‬والسبعين،‭ ‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬للتقاعد‭ ‬كرئيس‭ ‬ورئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬المصارعة‭ ‬العالمية‭ ‬الترفيهية‭ (‬دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬إي‭). ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين،‭ ‬كان‭ ‬امتيازاً‭ ‬أن‭ ‬أساعد‭ ‬دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬إي‭ ‬لجلب‭ ‬السعادة‭ ‬لكم،‭ ‬والإلهام،‭ ‬والإثارة،‭ ‬والمفاجأة‭ ‬وداماً‭ ‬تسليتكم‭.‬

وكان‭ ‬ماكمان‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬مناصبه‭ ‬في‭ ‬دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬إي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬تحقيق‭ ‬داخلي،‭ ‬بعد‭ ‬مزاعم‭ ‬حول‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬موظفة‭ ‬دفع‭ ‬لها‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لإبقاء‭ ‬الأمر‭ ‬سرّاً‭.‬

تم‭ ‬تعيين‭ ‬ابنته‭ ‬ستيفاني‭ ‬في‭ ‬منصبي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والرئيس،‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬التحقيق‭ ‬وسط‭ ‬اتساع‭ ‬مزاعم‭ ‬سوء‭ ‬السلوك‭.‬

وذكرت‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬أن‭ ‬ماكمان‭ ‬دفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لأربع‭ ‬سيدات‭ ‬ارتبطن‭ ‬سابقاً‭ ‬بمؤسسته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ16‭ ‬السابقة،‭ ‬للتكتم‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬وسوء‭ ‬السلوك‭ ‬المزعم،‭ ‬من‭ ‬بينهن‭ ‬مصارعة‭ ‬سابقة‭ ‬تدعي‭ ‬أنه‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفم‭.‬

وبعد‭ ‬توليه‭ ‬المنصب‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬الذي‭ ‬يُدعى‭ ‬أيضاً‭ ‬فينس،‭ ‬والجدّ‭ ‬جيس،‭ ‬حوّل‭ ‬ماكمان‭ ‬دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬إي‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬عالمية‭ ‬مع‭ ‬مئات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬