آرسنال يتحرك لإبعاد السيتي عن ساكا

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ آرسنال مساعيه لتأمين بقاء لاعبه الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا، داخل ملعب الإمارات لسنوات طويلة قادمة.
وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن عرض النادي اللندني على جناحه، التوقيع على عقد جديد، يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.
وينتهي عقد ساكا الحالي مع الجانرز بعد عامين، وهو ما دفع إدارة النادي للدخول في مفاوضات مبكرة لتحصينه، فيما يأتي مانشستر سيتي على رأس الأندية الراغبة في ضم اللاعب الشاب (20 عامًا).
وبحسب التقرير، فإن آرسنال عرض على لاعبه مضاعفة راتبه الأسبوعي، البالغ حاليًا 70 ألف جنيه إسترليني.
وينتظر مسؤولو النادي الإنجليزي ردًا رسميًا من ساكا على العرض، لكنهم يثقون في تأمين استمرار اللاعب بملعب الإمارات.
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