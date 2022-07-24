الحارس دي خيا يرغب في تمديد تعاقده مع يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - عبَّر حارس المرمى ديفيد دي خيا عن أمله في الاستمرار في صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومساعدته على إنهاء صيامه عن التتويج بالألقاب بعد موسم «كارثي».

وينتهي عقد دي خيا الحالي في يونيو 2023 وقال الحارس الإسباني الذي انضم للنادي الإنجليزي قادمًا من أتليتيكو مدريد في 2011 إنه يرغب في تمديد تعاقده مع النادي.

وقال دي خيا للصحفيين، «إذا سمحوا لي بالبقاء فإنني سأبقى بالتأكيد. أشعر بالارتياح فعلاً وسعيد وأتمنى أن نتمكن من الفوز بشيء قبل رحيلي».

وأشار دي خيا أنه لم يدخل في محادثات حول تمديد تعاقده مع النادي بعد.

وقدم يونايتد أداء مخيبًا للآمال في الموسم الماضي وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز السادس برصيد 58 نقطة وهي أسوأ نتيجة له خلال حقبة الدوري الممتاز.

وفشل يونايتد أيضا في الفوز بأي لقب ليمتد صيامه عن التتويج إلى خمسة أعوام.