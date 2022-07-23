شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. ديانج يغيب عن مواجهة الجونة ونجم الفريق يبتعد شهرين للإصابة وتحديد موعد جراحة الشحات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم السبت، 23/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها غياب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، عن مواجهة الجونة، بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي: -

ديانج يغيب ضد الجونة

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة، بالدوري العام.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الجونة، مساء غد الأحد على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

"محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري".

واستبعد سواريش كل من: "عمار حمدي ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات للإصابة وأكرم توفيق وبيرسي تاو لعدم الجاهزية، وأليو ديانج للإيقاف، وحمزة علاء ومحمد محمود وزياد طارق وبدر بانون لوجهة نظر فنية".

ميكسوني يعلن التعافي والجاهزية للمباريات

عاد الموزمبيقي لويس ميكيسوني، إلى قائمة مباريات الفريق بشكل رسمي، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية وتماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الركبة.

وشارك لويس ميكيسوني في تدريبات الأهلي الجماعية، وبات لائقًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال شهر مايو الماضي.

نجم الأهلي يغيب شهرين للإصابة

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، غياب محمد شريف مهاجم الفريق، لمدة شهرين عن التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الفريق، أن اللاعب بدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس الماضي باستاد القاهرة الدولي.

موعد جراحة نجم الأهلي

تقرر خضوع حسين الشحات لاعب الفريق، إلى عملية جراحية نهاية الأسبوع الجاري بمستشفى إسباير بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة.

ويعاني حسين الشحات من إصابة بقطع كامل في غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتي أقيت يوم 5 يوليو الجاري.

الكشف حجم إصابة كوكا

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق.

ويخضع أحمد نبيل كوكا لفترة تأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي.