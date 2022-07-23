شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. استبعاد نجم قمة الكأس من مواجهة سموحة ورسالة قوية إلى بن شرقي بعد الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم السبت 23/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء استبعاد إمام عاشور لاعب الفريق من مواجهة سموحة بالدوري.

ويستعرض " السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي: -

استبعاد نجم القمة من مواجهة سموحة

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سموحة، بالدوري العام.

ويلتقي الزمالك سموحة، مساء غد الأحد على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي. ‏‎

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - سيف فاروق جعفر - يوسف إبراهيم "أوباما " - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

وشهدت القائمة استبعاد إمام عاشور للإيقاف، مع عودة سيف فاروق جعفر، مع غياب المغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لرحيلهم عن الفريق بعد انتهاء تعاقدهما.

الزمالك يوجه رساله إلى بن شرقي بعد الرحيل

وجهت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، رسالة خاصة إلى المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الذى رحل عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده.

وقامت الصفحة بنشر صورة لبن شرقي مع كأس مصر، وكتبت عليها: "بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضًا امتداد لشيء آخر أكثر جمالًا.. ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد.. شكرًا بن شرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة".

أوباما ينال ثقة فيريرا في تعويض بن شرقي

يواصل البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، البحث عن بديل للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، خلال التدريبات الجماعية.

ودفع فيريرا ببعض العناصر فى مركز الجناح بدلًا من بن شرقى، ويعد يوسف أوباما وسيد نيمار أبرز المرشحان لتعويض رحيل النجم المغربى، عن صفوف القلعة البيضاء.

نجوم الزمالك تحصل على مكافآت الكأس

لا تزال أصداء فرحة نادي الزمالك مستمرة، عقب التتويج بلقب كأس مصر علي حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي علي ملعب القاهرة، وحقق الزمالك خلالها الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، صرف المكافآت للاعبين وجزء من مستحقاتهم القديمة، من أجل تحفيزهم للمرحلة المقبلة