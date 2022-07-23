شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب احيائه حفلة غنائية.. نجم النصر السعودي يتخلف عن معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تخلف البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن معسكر العالمي في إسبانيا.

حفلة غنائية تغيب تاليسكا عن معسكر النصر

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب البرازيلي، أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، للإعلان عن الحفل الغنائي الذي سوف يحييه اللاعب.

ومن المقرر إقامة الحفل الغنائي اليوم السبت، في ولاية باهيا في البرازيل، حسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت تقارير صحفية أن تاليسكا أبلغ رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أنه سيتأخر في الالتحاق بالمعسكر الذي يقام في الوقت الحالي في إسبانيا، بسبب ظروف عائلية.

النصر السعودي يفرض عقوبة على تاليسكا

وقامت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، بفرض عقوبة على البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق، بسبب تأخر التحاقه بالمعسكر. جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، شارك مع النصر في 33 مباراة، سجل خلالهم 22 هدف، وصنع 4 أهداف آخرين.