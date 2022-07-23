والدة عبدالعزيز السحلي إلى رحمة الله

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تغمد الله الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى نعمة إبراهيم السعيد والدة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتوزيع عبدالعزيز بن عباس السحلي.تغمد الله الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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