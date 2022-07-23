15 جامعة سعودية في تصنيف شنغهاي 2022

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وتميزت الجامعات السعودية في 11 تخصصا علميا، نافست خلالها على مراكز متقدمة، وذلك ضمن أفضل 50 جامعة عالمية، حيث حققت الجامعات السعودية مراكز متقدمة، من بينها المركز 15 عالميا في تخصص علوم وهندسة الطاقة الذي حققته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إضافة إلى تحقيقها المركز 2 عالميا في تخصص علوم وتقنيات النانو، كما حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز 27 عالميا في علوم وتقنيات القياس.وقد حققت المملكة المركز الأول عربيا وال 30 عالميا في مؤشر «نيتشر » لجودة الأبحاث العلمية، كما حلت 26 جامعة سعودية ضمن قائمة عام 2022 م؛ مقارنة بـ 16 جامعة في 2018 م، إلى جانب ارتفاع عدد الجامعات السعودية إلى 16 جامعة في تصنيف QS العالمي للجامعات 2023 م مقارنة بـ 9 جامعات في 2019 م، كذلك ارتفاع أعداد الجامعات السعودية إلى 22 جامعة في تصنيف «التايمز البريطاني » للجامعات ذات التأثير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2022 م، مقارنة ب 3 جامعات سعودية في 2019 م.
كما شهد تصنيف «التايمز الدولي للجامعات العريقة » لعام 2022 ارتفاع عدد الجامعات السعودية إلى 15 جامعة مقارنة بـ 6 جامعات في 2019 م، إضافة إلى ارتفاع عدد الجامعات السعودية الناشئة إلى 12 جامعة في «تصنيف التايمز الدولي للجامعات الناشئة 2022 » م مقارنة بـ 3 جامعات في 2019 م.
الجامعات السعودية في التصنيف
15 جامعة في 2022
11 جامعة في 2021
7 جامعات في 2019 - 2020
6 جامعات في 2018
مراكز الجامعات في التخصصات عالميا
11 تخصصا تم التنافس عليها
15في العلوم والهندسة والطاقة
24في علوم وتقنيات النانو
27في علوم وتقنيات القياس
30في جودة الأبحاث العلمية
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