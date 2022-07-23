بدء التسجيل بالجامعة العربية المفتوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الجامعة العربية المفتوحة استقبال طلبات القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الأول للعام، بجميع فروعها في (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، ويستمر حتى 22 أغسطس المقبل. وتوفر الجامعة برامج تعليمية ومناهج عالمية المعايير تقوم على إعداد الطلبة علميا وعمليا، وتعمل على تزويدهم بمختلف المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات مختلفة. وأوضح مدير إدارة القبول والتسجيل إبراهيم الفاضل أن التسجيل متاح حاليا عبر الموقع الالكتروني. وأوضح مدير إدارة القبول والتسجيل إبراهيم الفاضل أن التسجيل متاح حاليا عبر الموقع الالكتروني.

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