تنمية مهارات الجامعيين في المختبر المركزي لوزارة النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاكتسابهم المهارات على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في المختبر المركزي، نفذت الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية برنامجا تدريبيا عمليا في المختبر المركزي لعدد من طلاب وطالبات الجامعات الحكومية.

ويسعى البرنامج إلى التعرف على أنظمة وقواعد المختبر المركزي وعلى إجراءات السلامة داخل المختبر والتدريب فيما يخص مواد الطرق، وكيفية أخذ المواد واختبارها، وعلى جولات ميدانية لمشاريع الوزارة للتعرف على الجوانب التطبيقية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وتنمية مهاراتهم العملية وإطلاعهم على التقنية الحديثة والمتطورة ذات الجودة العالية المستخدمة في المختبر المركزي، لتحقيق التنمية المستدامة لمستقبل أفضل.

وحرصت الوزارة على توفير البيئة التدريبية المناسبة لتعزيز الدور المهم في دعم التواصل بين المتدربين وتبادل الخبرات والأفكار بينهم، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج.

وحصل المختبر على شهادة المنظمة الدولية للمعايير SO) (ISO/IEC17025:2017) والخاصة بالمختبرات، وطبقا لأحدث المعايير العالمية المطبقة من قبل المنظمة الدولية للمعايير - الآيزو.

كما أن المختبر المركزي عضو ضمن البرنامج العالمي لتقييم وتأهيل المختبرات وأساليب الفحص والتقييم لمواد إنشاء الطرق (Resource)، وذلك من قبل الجمعية الأمريكية لموظفي الطرق السريعة والنقل - الاشتو (AASHTO).

المختبر المركزي

