شكرا لقرائتكم خبر تنمية مهارات الجامعيين في المختبر المركزي لوزارة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى البرنامج إلى التعرف على أنظمة وقواعد المختبر المركزي وعلى إجراءات السلامة داخل المختبر والتدريب فيما يخص مواد الطرق، وكيفية أخذ المواد واختبارها، وعلى جولات ميدانية لمشاريع الوزارة للتعرف على الجوانب التطبيقية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وتنمية مهاراتهم العملية وإطلاعهم على التقنية الحديثة والمتطورة ذات الجودة العالية المستخدمة في المختبر المركزي، لتحقيق التنمية المستدامة لمستقبل أفضل.وحرصت الوزارة على توفير البيئة التدريبية المناسبة لتعزيز الدور المهم في دعم التواصل بين المتدربين وتبادل الخبرات والأفكار بينهم، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج.
وحصل المختبر على شهادة المنظمة الدولية للمعايير SO) (ISO/IEC17025:2017) والخاصة بالمختبرات، وطبقا لأحدث المعايير العالمية المطبقة من قبل المنظمة الدولية للمعايير - الآيزو.
كما أن المختبر المركزي عضو ضمن البرنامج العالمي لتقييم وتأهيل المختبرات وأساليب الفحص والتقييم لمواد إنشاء الطرق (Resource)، وذلك من قبل الجمعية الأمريكية لموظفي الطرق السريعة والنقل - الاشتو (AASHTO).
المختبر المركزي
- يقوم بعمل الفحص والتقييم لمواد الطرق
- تقييم وضبط جولة مصانع إنتاج المواد المستخدمة على الطرق
- تقديم الاستشارات الفنية والدراسات المتعلقة بمواد الطرق
- التدريب الفني لمهندسي وفنيي ومراقبي وزارة النقل
كانت هذه تفاصيل خبر تنمية مهارات الجامعيين في المختبر المركزي لوزارة النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.