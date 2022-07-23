شكرا لقرائتكم خبر «عيشها».. منصة للتعريف بخرائط عروض المهرجانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقدم الجناح التعريفي لتطبيق «عيشها» تجربة فريدة للزوار في رياض بارك والنخيل مول؛ تمكنهم من استعراض خدمات التطبيق والمنصة، وتصفح الخرائط التي تستعرض مواقع الفعاليات والمهرجانات والعروض الحية في جميع أنحاء المملكة، والاطلاع على جميع البيانات والتفاصيل، كمواعيد العروض ونوع الفعالية وأسعار التذاكر وغير ذلك.وتمكن المنصة، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، المستخدمين من الحصول على المعلومات جميع عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، فيما تشكل عبر تطبيقها وقنواتها الرقمية مرجعا معلوماتيا يحوي جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بالعروض والفعاليات والمهرجات، بما في ذلك العروض الحية في المطاعم والمقاهي، وجداولها الزمنية، ونوع العرض ومدته وتاريخ ومكان تنفيذه، وأسماء المؤدين والفنانين، إضافة إلى بيانات التواصل والحجز.
تأتي مبادرة منصة «عيشها» ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لدعم المنشآت العاملة في قطاع الترفيه، والترويج للأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإتاحة مرجع وتقويم محدث وتفاعلي بطريقة سهلة لاستكشاف جميع المعلومات اللازمة، وصولا إلى تمكين مؤسسات وشركات القطاع، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتعظيم الأثر الاقتصادي.
جناح «عيشها»
- يستمر 14 يوما وسط إقبال متزايد من الزوار
- يضم تقنيات حديثة وعالية الجودة
- الألواح المدمجة والشاشات التفاعلية
- منح الزوار تجربة الإثارة والتحدي عبر التفاعل
- الاستمتاع بالفعاليات الميدانية المصاحبة للجناح
- نقل أجنحة عيشها قريبا إلى جدة والمنطقة الشرقية
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