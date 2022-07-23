الفعاليات الترفيهية تزيد نسبة السعادة الأسرية

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وبحسب الهيئة العامة للترفيه فقد جذبت الفعاليات الترفيهية في المملكة 75 مليون شخص خلال 5 سنوات، فيما بلغ عدد أيام الفعاليات 26 ألفا خلال الفترة ذاتها. ويوجد 12 إجازة رسمية على مدار العام، إضافة إلى 9 إجازات للفعاليات والمناسبات الوطنية.وتشير الدراسات النفسية إلى أهمية الإجازة للراحة النفسية، وأن لها فوائد كثيرة وتعتبر فوائد الإجازة مهمة جدا، فالعقل البشري لا يستطيع العمل بدون راحة وبدون ترفيه، فعندما تعمل بصورة مستمرة بدون توقف تتعطل، لذا فإن الإجازة مطلوبة للفصل بين العمل أو التعليم والعودة للعمل والتعليم مرة أخرى، وفي الشعوب المتقدمة نجد أنهم يحسنون الاستفادة من الإجازات تماما مثل إتقانهم العمل.
الترفيه خلال يونيو 2022
351 إجمالي التراخيص في يونيو
159 تصريحا للعروض الحية
78 تصريحا لفعاليات ترفيهية
56 تصريحا لإقامة عرض ترفيهي24ترخيصا لمراكز ترفيهية
8 تراخيص لتطوير المواهب
10 شهادات اعتماد لإدارة حشود12ترخيصا لتشغيل مرافق ترفيهية
4 شهادات اعتماد لبيع التذاكر
5 إيجابيات للترفيه عن الأسرة:
تقوية الروابط بين أفراد الأسرة
تحقيق السعادة الأسرية
تعزيز النمو المعرفي لدى الأطفال
دعم الصحة النفسية للأسرة
تنمية الخيال الإبداعي للأبناء
اقتراحات لإجازة مثالية:
- تشجيع الأبناء على ممارسة الهواية المفضلة.
- تنفيذ الأعمال المنزلية المختلفة.
- زيارة الأقارب والأصدقاء.
- زيارة المناطق السياحية.
- تنظيم ساعات النوم دون المبالغة فيها.
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