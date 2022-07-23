الفعاليات الترفيهية تزيد نسبة السعادة الأسرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للعيش بنمط حياة صحي، من المهم أن تتضمن الحياة الأسرية أنشطة ترفيهية خاصة في فترة الإجازات، مما ينعكس إيجابيا على الصحة النفسية لأفراد الأسرة وجودة حياتهم. ويؤكد مجلس شؤون الأسرة أن الترفيه بصفة عامة يحقق 5 إيجابيات على رأسها تحقيق السعادة الأسرية وتعزيز الصحة النفسية وتنمية الخيال الإبداعي.

وبحسب الهيئة العامة للترفيه فقد جذبت الفعاليات الترفيهية في المملكة 75 مليون شخص خلال 5 سنوات، فيما بلغ عدد أيام الفعاليات 26 ألفا خلال الفترة ذاتها. ويوجد 12 إجازة رسمية على مدار العام، إضافة إلى 9 إجازات للفعاليات والمناسبات الوطنية.

وتشير الدراسات النفسية إلى أهمية الإجازة للراحة النفسية، وأن لها فوائد كثيرة وتعتبر فوائد الإجازة مهمة جدا، فالعقل البشري لا يستطيع العمل بدون راحة وبدون ترفيه، فعندما تعمل بصورة مستمرة بدون توقف تتعطل، لذا فإن الإجازة مطلوبة للفصل بين العمل أو التعليم والعودة للعمل والتعليم مرة أخرى، وفي الشعوب المتقدمة نجد أنهم يحسنون الاستفادة من الإجازات تماما مثل إتقانهم العمل.

الترفيه خلال يونيو 2022

351 إجمالي التراخيص في يونيو

159 تصريحا للعروض الحية

78 تصريحا لفعاليات ترفيهية

56 تصريحا لإقامة عرض ترفيهي24ترخيصا لمراكز ترفيهية

8 تراخيص لتطوير المواهب

10 شهادات اعتماد لإدارة حشود12ترخيصا لتشغيل مرافق ترفيهية

4 شهادات اعتماد لبيع التذاكر

5 إيجابيات للترفيه عن الأسرة:

تقوية الروابط بين أفراد الأسرة

تحقيق السعادة الأسرية

تعزيز النمو المعرفي لدى الأطفال

دعم الصحة النفسية للأسرة

تنمية الخيال الإبداعي للأبناء

اقتراحات لإجازة مثالية:

