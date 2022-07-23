شكرا لقرائتكم خبر وصول 171 ألف حاج إلى المدينة بعد أداء الفريضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى المدينة المنورة أمس الأول 13,996 حاجا من جنسيات عدة، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة بعد الحج 171,546 حاجا.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن مركز الهجرة استقبل 160,040 حاجا قدموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 7973 حاجا، في حين وصل 3426 حاجا إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبينت الإحصائية مغادرة 14,593 حاجا المدينة المنورة أمس الأول عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كل المنافذ 97,897 حاجا، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 73,649 حاجا أمس الاول.

إلى ذلك تواصل الفرق التطوعية التابعة لأمانة المدينة المنورة توزيع المظلات الشمسية على مرتادي المسجد النبوي من ضيوف الرحمن وزائريه لحمايتهم من حرارة الشمس، في ظل ما تشهده الأجواء من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت الأمانة التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية، وذلك بمشاركة نحو 63 متطوعا ومتطوعة في توزيع المظلات في مواقع عدة في المنطقة المركزية، وذلك في إطار ما تسعى له أمانة منطقة المدينة المنورة لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن أمانة المنطقة استأنفت جهودها لاستقبال الزوار وضيوف الرحمن، بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر وأمان بتكثيف جولاتها الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على تحقيق رضا المستفيدين، من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة.

أرقام وإحصائيات

160.040عن طريق مركز الهجرة

7973 عن طريق مركز حجاج البر

3426 عبر قطار الحرمين السريع

14,593 غادروا عبر المطار الدولي

73,649 عدد الحجاج المتبقين بالمدينة