شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل المبكر لمؤتمر طب العيون السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر طب العيون السعودي 2022 بدء التسجيل المبكر في فعاليات المؤتمر حتى الـ31 من أغسطس المقبل، وذلك عبر رابط التسجيل بالموقع الالكتروني: https://rsos2022.eos-ksa.com.

ويأتي المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل بجدة، وتنظمه الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الحرس الوطني بجدة ومستشفى العيون بجدة متزامنا مع مؤتمر البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور وسيم عالم، أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المتحدثين الدوليين في مجال طب وجراحة العيون يتضمن برامج تدريبية تخصصية وورش عمل تناقش أحدث التطورات في هذا المجال.

وبين عالم، أن المؤتمر يأتي انطلاقا من إدراك الجمعية السعودية لطب العيون بأهمية استشراف المستقبل والاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات، إلى جانب عرض المستجدات البحثية وإيجاد منصة مشتركة بين الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها، لتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل خدمات العيون، سعيا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص هذا القطاع.