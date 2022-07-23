شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل المبكر لمؤتمر طب العيون السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل بجدة، وتنظمه الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الحرس الوطني بجدة ومستشفى العيون بجدة متزامنا مع مؤتمر البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون.وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور وسيم عالم، أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المتحدثين الدوليين في مجال طب وجراحة العيون يتضمن برامج تدريبية تخصصية وورش عمل تناقش أحدث التطورات في هذا المجال.
وبين عالم، أن المؤتمر يأتي انطلاقا من إدراك الجمعية السعودية لطب العيون بأهمية استشراف المستقبل والاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات، إلى جانب عرض المستجدات البحثية وإيجاد منصة مشتركة بين الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها، لتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل خدمات العيون، سعيا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص هذا القطاع.
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