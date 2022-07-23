3 آلاف ريال عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة

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وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3000 ريال.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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