الإطاحة بـ10,937 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في الإطاحة بـ10,937 مخالفا بمناطق المملكة خلال الفترة من 14 إلى 20 يوليو الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

01 إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (10,937) مخالفا، منهم:

6564 مخالفا لنظام الإقامة 2852 مخالفا لنظام أمن الحدود

1521 مخالفا لنظام العمل

02 إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 350 شخصا، منهم:

30 % يمنيو الجنسية

60 % إثيوبيو الجنسية

10 % جنسيات أخرى

ضبط 30 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

03 ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 59,898 وافدا مخالفا، منهم:

56,458 رجلا

3440 امرأة

05 إحالة 47,947 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 3554 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 9875 مخالفا