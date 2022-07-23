محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نَظَّمَ النادي السعودي بلندن بالشراكة مع جمعية الطلبة السعوديين بجامعة إمبريال، ملتقى “ميجاز”، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التواصل العلمي باللغة العربية وإثراء المحتوى العلمي العربي، بحضور الملحق الثقافي بلندن الدكتورة أمل فطاني.

وأكدَتِ الملحقِ الثقافي خلال زيارتها الملتقى ضرورة الاهتمام بإثراء المكتبة العربية بالبحوث والمناهج العلمية المتخصصة، مما يسهم في توطين المعرفة والارتقاء بقطاع التعليم كما هو مرسوم ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه،أوضح رئيس النادي السعودي بلندن الدكتور عبد الله الشمري أنَّ التفاعل الذي وجدته المناسبة يؤكد أهمية الموضوع بالنسبة للباحثين والأكاديميين وضرورة استمرار الجهود في هذا الإطار لا سيما وأنه يمثل أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالي التعليم والمعرفة.

وشملَ الملتقى مسابقةً لاختيار أفضل عرض علمي مقدم باللغة العربية، ومعرضًا للصور العلمية وتصويتًا لاختيار أجمل صورة.

كانت هذه تفاصيل خبر النادي السعودي بلندن يُنَظِّمُ ملتقى ميجاز لتعزيز ثقافة التواصل العلمي باللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.