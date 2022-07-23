اخبار الخليج – «الاتصال الوطني» تنفي ما يتم تداوله من تفسيرات غير صحيحة حول التغييرات التي طرأت على عدة مناصب قيادية في بعض الوزارات والهيئات

محمد بن مسعود - الدمام - رداً على الاستفسارات التي وردت لمركز الاتصال الوطني من عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، نفى مصدر مسؤول بالمركز ما يتم تداوله من تفسيرات غير صحيحة حول التغييرات التي طرأت على عدة مناصب قيادية في بعض وزارات وهيئات القطاع العام في مملكة البحرين ومن ضمنها هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال الأسبوع الجاري، مشدداً بأنه لا ينبغي أن يساء تفسير هذه التغييرات، سواء في التقارير الإعلامية أو في أي مكان آخر.
وقال المصدر «التغييرات الواسعة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية يأتي بعد أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة والذي شهد تغيير 17 من أصل 22 منصبًا وزاريًا»
وأكد المصدر بأن معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة خدمت في حكومة مملكة البحرين وفي القطاع الأهلي لأكثر من 20 عامًا بكفاءة وتميز وتفاني.
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