اخبار الخليج – «الاتصال الوطني» تنفي ما يتم تداوله من تفسيرات غير صحيحة حول التغييرات التي طرأت على عدة مناصب قيادية في بعض الوزارات والهيئات

محمد بن مسعود - الدمام - رداً‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بالمركز‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬من‭ ‬تفسيرات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬حول‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬وزارات‭ ‬وهيئات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬مشدداً‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يساء‭ ‬تفسير‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬التغييرات‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬أكبر‭ ‬تعديل‭ ‬وزاري‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تغيير‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭ ‬منصبًا‭ ‬وزاريًا‮»‬

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬بأن‭ ‬معالي‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خدمت‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬بكفاءة‭ ‬وتميز‭ ‬وتفاني‭.‬