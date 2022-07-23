محافظ الطائف يقف على جاهزية مهرجان ولي العهد للهجن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقف محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود اليوم، على جاهزية العمل في ميدان الهجن خلال انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في محافظة الطائف، الذي تتبارى فيه المطايا على مدى 44 يومًا من التنافس بين المشاركين من دول خليجية وعالمية.
واستمع سموه لشرح عن جاهزية ميدان الهجن، والاستعدادات التي تمت، منوهًا بالدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الهجن بالمملكة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – مؤكدًا أهمية سباقات الهجن لما تحمله من موروث أصيل.
واطلع سموه على التنظيم الميداني، والخدمات التي توفرها الجهات لجميع المشاركين والجمهور، موجهًا بضرورة إيجاد بيئة مميزة ذات حافز وجودة عالية للمشاركين المهتمين بهذه المسابقة، والحضور المتواجد الذي يثري هذا الحدث العالمي، مطالبًا بالعمل المستمر على تقديم وتوفير ما يحتاجه الملاك والمحبين لهذه الرياضة، حيث وأن المهرجان يحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الداعم الأول لكافة رياضات المملكة، وهو المهرجان الأضخم عالميًا.
يُذكر أن ميدان الهجن في محافظة الطائف ُيعد من أعرق ميادين الهجن في المملكة، حيث افتتح عام 1406هـ، وهو وجهة رئيسة لملاك وعشاق الهجن وحاضنًا للموروث الأصيل، وذو أثر إيجابي كبير على الجانبين الاقتصادي والسياحي بالمحافظة.
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