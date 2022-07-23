المنتخبُ السعودي يواصلُ صدارتَه بالفوز على الكويت في بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

واصلَ المنتخبُ السعودي للشباب للكرة الطائرة تألقَه، محققًا انتصاره الثاني على التوالي بتفوقه على المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للنسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25 – 9) / (25 – 15) / (25 – 12)، وهو ما قاد الأخضر لتصدُّر المجموعة برصيد 6 نقاط ودون خسارة أي شوط خلال لقائي الجولة الأولى والثانية.

وعادَ في المجموعة الأولى العراق لدائرة المنافسة بكل قوة عقب تجاوزه لخسارة البحرين في الجولة الأولى، وتفوقه على المنتخب الاماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، البداية كانت للمنتخب الإماراتي الذي نجح في خطف الشوط الأول المثير بنتيجة (26 – 24)، قبل أن يعود المنتخب العراقي للظفر بثلاثة أشواط متتالية جاءت نتائجها على النحو التالي: (25 – 17) / (25 – 14) / (25 – 17).

وواصلَ في نفس المجموعة المنتخب البحريني مسلسل انتصاراته عقب أن تجاوز مفاجأة البداية للمنتخب اللبناني الذي نجح بالتفوق في الشوط الأول بنتيجة (25 – 20)، ليسجل تفوقه في 3 أشواط متتالية بنتيجة (25 – 16) / (25 – 20) / (25 – 17)، معلنًا عن صدارته للمجموعة الثانية.

وتقامُ على هامش بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة دورة دولية للكرة الطائرة للمدربين “المستوى الثاني”، التي ينظمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بمشاركة 32 مدربًا من السعودية ومصر ولبنان واليمن، ويحاضرُ فيها المحاضر الدولي شهاب الدين من سلطنة عمان، حيث ستستمر حتى الـ 26 من شهر يوليو الحالي على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويتخللها اختبارات نظرية وعملية متنوعة.

ويتطلع الاتحاد السعودي للكرة الطائرة من خلال تنظيم هذه الدورات، لمنح الفرصة للمدرب الوطني للارتقاء بمستواه التدريبي واكتساب الخبرة في هذا المجال.