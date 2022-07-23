محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطَتْ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمنية ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجارَ وتحويلَها إلى فحم في محافظة جدة، بحوزتهما أكثر من (700) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (200) متر مكعب من الفحم المحلي.
وأوضحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي،أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أنَّ عقوبةَ قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريالٍ لكل شجرة، فيما تصلُ عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريالٍ لكل متر مكعب.
وحَثَّتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تُمَثِّلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي تضبطُ مقيمًا ومخالفًا لنظام أمن الحدود لقطعهما الأشجارَ وتفحيمَها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.