ميشيل يغيب عن انطلاقة الهلال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

غاب البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن التدريبات التي انطلقت، السبت، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، وينتظر أن يلتحق اللاعب بالحصة التدريبية، الأحد، بعد وصوله إلى الرياض، السبت، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، في مجملها على الجانب البدني واللياقي، وقبلها ألقى فهد بن نافل رئيس النادي كلمة لأعضاء الفريق، تحدث خلالها عن أهداف النادي خلال الموسم الرياضي المقبل، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود، لتحقيق ما يسعد جماهير الأزرق.

من جهة ثانية، أجرى عبد الإله المالكي برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، فيما واصل الثنائي متعب المفرج وصالح الشهري برنامجهما العلاجي والتأهيلي المعد لهما مسبقًا في سبيتار بالدوحة العاصمة القطرية.

من جهة أخرى، يبدأ لاعبو الفريق، الأحد، إجراء الفحوصات الطبية الموسمية التي تستمر لمدة 4 أيام بعد تقسيمهم على 4 مجموعات.