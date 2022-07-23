فريق طبي بمدينة الملك فهد يعيد المشي لشاب بعد شلل الحركة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح الدكتور سلطان الدبيان “استشاري جراحة العمود الفقري ” في مدينة الملك فهد الطبية أن المريض كان عمره 16 سنة ويعاني من ضمور في المخ من الدرجة الثالثة، ويمشي بإستعمال مشاية ولكنه فقد المشي تقريبا 3 سنوات قبل الذهاب للعيادة بسبب ما أصبح لديه من جنف متقدم ودرجته كانت كبيرة وسار التوزان لديه مختل واصبح ايضا لا يتمكن من الجلوس لفترات طويلة وكان مستلقياً علي ظهره معظم وقته .

وقال خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن المريض عندما ذهب للعيادة تم عمل الفحوصات اللازمة له وقرر الفريق الطبي إجراء عملية الهدف منها مساعدة المريض علي الجلوس بدون أي ألم، وأوضح أن نسبة نجاح العملية 30%.

وأشار أن المريض مكث شهرين بالمستشفي بعد إجراء العملية بسبب مضعافات كثيرة حدثت نتيجة للعملية، ولكنه بعد مرور 8 أشهر علي إجراء العملية يستطيع الجلوس بدون أي مشكلة، وأضاف أيضاً أنه بعد مرور 6 أشهر علي العملية أصبح المريض قادر علي المشي بإستخدام المشاية كما كان يفعل من قبل