محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس لقي 12 صيادًا مصرعهم جنوبي الصومال إثر عاصفة بحرية ضربت المناطق الساحلية.

وأوضحت وزارة الثروة السمكية في محافظة جوبالاند المحلية جنوبي الصومال أن العاصفة البحرية التي شهدتها المناطق الساحلية للمحافظة في الأيام الماضية، تسببت في خسائر بشرية ومادية، مضيفةً أن الصيادين لقوا حتفَهم في عَرَضِ البحر جرَّاء انقلاب قواربهم لشدة العاصفة، فيما تضرَّرَ نحو 10 قوارب أخرى بسبب الأمواج العاتية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 12 صيادًا جنوبي الصومال إثر عاصفة بحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.