الرباع السعودي علي العثمان لـ”سبورت 24″: تتويجي بذهب آسيا جاء بعد مجهود كبير.. وهذا وعدي للجماهير (فيديو)

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تحدث الرباع السعودي علي العثمان، عن تتويجه بالذهب والفضة في فئة 96 كجم، خلال منافسات البطولة الآسيوية للشباب والناشئين المقامة بالعاصمة الاوزبكية طشقند.

وحقق العثمان ذهبيتي النتر والمجموع لفئة وزن 96 كجم، بعد انتزاعه ذهبيةَ النتر برفعه 193 كجم والمجموع 344 نقطةً. كما حقق الميداليةَ الفضيةَ في منافسات الخطف في وزن 96 كجم بالبطولة، بعد انتزاعه فضيةَ الخطف برفعه 151 كجم.

ونالَ علي العثمان الميداليةَ الذهبيةَ في المجموع العام لوزن 96 كجم بحصوله على 344 نقطةً، وسط منافسة بين أبطال آسيا من الرباعين في البطولة التي تشهدُ مشاركةَ أكثر من 261 رباعًا يمثلون 21 دولة.

وقال علي العثمان، في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24“، إنه تمكن من تحقيق ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية، في بطولة آسيا للشباب، بعد تعب ومجهود كبير في معسكرات دامت لثلاثة أشهر.

وأوضح العثمان أن تتويجه جاء بفضل دعم وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي لرفع الأثقال، اللامحدود.

وأكد علي العثمان، أنه يستعد للمشاركات المقبلة في الدورة الإسلامية والآسيوية، واعدا الجماهير بتقديم الأفضل وتحقيق الكثير من الإنجازات.



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Source akhbaar24

