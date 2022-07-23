الهلال يبدأ التحضير للموسم المقبل.. وميشيل يلتحق بالتدريبات الأحد (صور)

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استأنف فريق الهلال، مساء اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية وذلك بعد انتهاء الإجازة الموسمية التي منحها مدير الجهاز الفني بقيادة رامون دياز للاعبين، حيث غلب الجانب البدني واللياقي على الحصة التدريبية.

واشتمل المران على الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية وتطبيقات بالكرة.

وأدى اللاعب عبدالاله المالكي برنامجه التأهيلي في صناعة الإعداد البدني بمقر النادي، فيما يواصل الثنائي متعب المفرج و صالح الشهري برنامجهما العلاجية والتأهيلية المعدة لهما مسبقًا.

وسيصل المحترف البرازيلي ميشايل ديلجادو، اليوم السبت، إلى الرياض على أن يلتحق بالتدريبات غدا الأحد.

ويجري الفريق مساء غدا الأحد تدريباته اعتياديا في مقر النادي وذلك استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي 2022-2023.

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Source akhbaar24

