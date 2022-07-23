︎ .

أطلق الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية اليوم السبت مبادرة “خلك حريص”، للتوعية من الوقوع في العمليات الاحتيالية. ودعا الحساب إلى مشاركة وعي الأفراد بطرق الاحتيال المالي عبر خطوات تصوير نشاطهم في نشر الوعي بالاحتيال المالي، ومشاركته في وسم (خلك حريص)، حيث يدخل المشترك السحب عبى جوائز قيمة. وأطلقت لجنـة الاعـــــلام والتوعــيـة المصرفيـــــة فــي البــنــوك السعـــوديــة، مبادرة خلـــك حريـص بتوجيـــه مــن البنــك المــركــزي السعودي وبمشــاركة جميع البنـوك الــسعــوديــــة. وتهدف المبادرة لإطـــلاق حمــلــة وطــنــيــة واســعــة للـتوعيـــة بالاحــتــيـــال وأســالــيــبه ومــواجهــتهــا بأسلــوب التوعــية المباشــرة ورفـع ثقافة المجتمع حول أحدث أساليب الاحــتيــال. ويمكن التعرف على المبادرة عبر الرابط (https://cybersecurity-sb.com/)

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “خلك حريص”.. مبادرة البنوك السعودية للأمان من العمليات الاحتيالية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.