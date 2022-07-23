هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات تطلبان من منصة “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة

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المناطق ـ متابعات طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) إزالة الإعلانات المخالفة للقيم والالتزام بالأنظمة. وأكدت الهيئة أنه سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع. يأتي ذلك تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) بعرض إعلانات موجهةلمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب “YouTube”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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