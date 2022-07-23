شاهد.. أمطار رعدية شرق نجران تؤدي لوقوع أضرار مادية دون إصابات

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هطلت أمطار غزيرة، مساء اليوم السبت، مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد على محافظة خباش شرق نجران؛ نتج عنها أضرار مادية دون إصابات بشرية.
وتسببت الأمطار في سقوط أحد المستودعات التجارية بالمحافظة؛ ما خلف بعض الأضرار المادية فيما لم تقع إصابات بين السكان.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران ومحافظاتها حبونا – بدر الجنوب – شرورة.
ومن جانبه، أهاب الدفاع المدني بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته .
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Source akhbaar24
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