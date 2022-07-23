جامعة نجران تستحدث 11 برنامجا في الكلية التطبيقية

تبدأ جامعة نجران، اعتبارًا من الأحد وحتى غرة شهر محرم؛ مرحلة القبول الأولى للعام الجامعي 1444، واستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، من خريجي وخريجات الثانوية العامة، على أن تنطلق مرحلة القبول الاحتياطي حسب المقاعد المتاحة يوم الاثنين 10 محرم، وحتى يوم الأحد الموافق 16 من ذات الشهر.

وأفاد وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل المكلف، الدكتور زهير العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل السعودية أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، والمتقدمة 30 عامًا، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديميًّا، ولا مقيدًا في أي جهة تعليمية أخرى، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي للمتقدمين على الكليات الصحية.

وأكد العمري، أن جميع إجراءات القبول إلكترونية، بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (https://edugate.nu.edu.sa/nu/init).

وبين أن العمادة تزامنًا مع انطلاق القبول؛ ستنظم معرضًا مصاحبًا في أحد مراكز المنطقة التجارية، وذلك بهدف تسليط الضوء على التخصصات المتاحة، وشروط القبول، وكذلك آلية التقديم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن العمادة ستتيح على مدار الساعة؛ عبر خدمة استفسار عن القبول بالبوابة الإلكترونية، الرد على أسئلة الطلبة وأولياء الأمور طيلة فترة القبول.

وأشار وكيل الجامعة، عميد القبول والتسجيل المكلف، إلى أن الجامعة تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، وبناءً على توجيهات رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، ضاعفت القبول في البرامج الصحية والهندسية، والحاسب برامج الكلية التطبيقية، وإدارة الأعمال، كما خفضت القبول بنسبة لا تقل عن 50%، في البرامج التي لا تتواءم مع سوق العمل.

وكشف العمري، أن الجامعة استحدثت 11 برنامجًا في الكلية التطبيقية، منها ستة برامج في نجران، وخمسة برامج في محافظة شرورة، تتمثل في البرمجة وقواعد المعلومات، وأمن المعلومات، ونظم المعلومات، وكذلك الدعم الفني، والمحاسبة، والتسويق التطبيقي، إلى جانب إدارة الأعمال، منوهًا إلى حرص الجامعة على تخريج كوادر وطنية مؤهلة بدرجات علمية وشهادات مهنية احترافية.