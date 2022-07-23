كيف تتجنب إعلانات يوتيوب المخلة.. خبير تقني يشرح الطريقة

قدم الخبير التقني عبدالله السبع نصائح لأهالي الأطفال باستخدام تطبيق "يوتيوب كيدز" وذلك لحماية أبنائهم من الإعلانات والمحتوى الخادش على موقع "يوتيوب".
وقال السبع في مداخلة على قناة الإخبارية إن يوتيوب أصدر قرارًا خلال العام الماضي بوقف الإعلانات للمحتوى الموجه للأطفال.
وأضاف السبع أن يوتيوب أصدرت تطبيقا خاصًّا بالأطفال يسمى "يوتيوب كيدز" لا يحتوي أي إعلانات نهائيًّا، مبينا أن هناك إعلانات ظهرت خلال الفترة الأخيرة تعتبر غير أخلاقية، ومن ثم يجب على المستخدم إبلاغ يوتيوب أن ذلك الإعلان غير مناسب وغير أخلاقي، ولا يكتفي بالتجاهل.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات تطلبان من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة
وطلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، اليوم، من منصة يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة قوقل Google) إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.
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