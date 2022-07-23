أمطار جنوبية وتحذيرات من التقلبات - #عاجل

هطلت السبت أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير، نجران، جازان، والباحة، امتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وأدت إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، كما تكونت السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين استمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة.

وشملت تأثيرات الأمطار الرعدية على منطقة عسير تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، بينما امتد تأثير الأمطار الرعدية على منطقة نجران، إلى مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وتدنى مستوى الرؤة بمنطقة جازان على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب والمناطق المفتوحة.

وفي الباحة غطت الأمطار مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

الحفاظ على السلامة

من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، تستمر اليوم وحتى غدا الإثنين.

وبيّنت المديرية أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بأمطار متوسطة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

استمطار السحب

وعلى صعيد متصل، أعلن المركز الوطني للأرصاد بدء الاستعدادات التحضيرية للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني لاستمطار السحب، الذي يستهدف مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية، إذ تشمل منطقتي عسير والباحة ومحافظة الطائف، التي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي انطلقت في أبريل الماضي واستهدفت أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على البرنامج الوطني لاستمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن العمل في البرنامج يتم وفق خطة زمنية مجدولة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح العمليات وتحقيق أهداف البرنامج.

مناطق شملتها الأمطار

عسير

أبها

أحد رفيدة

الحرجة

الربوعة

العرين

النماص

بلقرن

تنومة

خميس مشيط

سراة عبيدة

ظهران الجنوب

نجران

خباش

حبونا

بدر الجنوب

ثار

يدمة

جازان

الحرث

الدائر بني مالك

الريث

العارضة

العيدابي

فيفا

هروب

الباحة

العقيق

القرى

المندق

بلجرشي

بني حسن

المخواة

قلوة

الحجرة

غامد الزناد