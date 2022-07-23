تشغيل وصيانة بالمسجد النبوي

تقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بخدمات وجهود مميزة خدمة لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف، وتعمل إدارة خدمة تشغيل وصيانة الأعمال في المسجد النبوي وفق أحدث التقنيات وبمنظومة خدمات متكاملة وجهود يومية على جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفير كافة الاحتياجات والتسهيلات ومتابعة تنفيذها في جميع أروقة المسجد النبوي التي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته.

جولات ميدانية

وأوضحت الوكالة أن الإدارة تعمل على تشغيل الخدمات والتأكد من عملها داخل المسجد النبوي وفي ساحاته ومواقف السيارات وسطح المسجد النبوي والبدروم وتشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية وإنارة المسجد النبوي وساحاته والمظلات، إلى جانب القيام بجولات ميدانية مستمرة للتأكد من متابعة سير الأعمال على مدار الـ 24 ساعة، كما تقوم الإدارة بالإشراف والمتابعة على تشغيل إنارة المسجد النبوي الذي يحتوي على أكثر من 30 نوعية من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد عن 118 ألف وحدة.

مصادر متعددة

وفيما يخص النجفات فيصل عددها 304 نجفات بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة الأشكال والأحجام، إضافة إلى أكثر من 8000 وحده إنارة مثبتة على الأعمدة وما يقارب 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته، وكشافات إنارة تصل قوتها من (1000 إلى 2000 واط) لإنارة الساحات والمنائر، وكذلك توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية، إذ تحرص الإدارة كذلك على متابعة تشغيل وصيانة 250 مظلة في ساحات المسجد النبوي و12مظلة داخل المسجد النبوي و436 من مراوح الرذاذ، إضافة إلى 112 سلمًا كهربائيًا بالمرافق.