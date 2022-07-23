705 جهات وبرامج مرخصة للتعليم الإلكتروني

نوّه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بكافة الأفراد المستفيدين؛ بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) لدى المركز قبل التسجيل بها والتي تبلغ 705 جهات وبرامج، يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وبأعلى معايير الجودة.

ودعا المركز الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني التي لم ترخص برامجها بالمبادرة لاستيفاء متطلبات إصدار التراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة، بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.

وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني: carenelc.gov.sa