705 جهات وبرامج مرخصة للتعليم الإلكتروني

ودعا المركز الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني التي لم ترخص برامجها بالمبادرة لاستيفاء متطلبات إصدار التراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة، بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.
وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني: carenelc.gov.sa
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