الهدر مستمر بنجران

في الوقت الذي أكدت فيه شركة المياه الوطنية حرصها على معالجة أي خلل تتعرض له شبكات المياه بأي حي من أحياء منطقة نجران، وعلى سرعة التواصل مع بلاغات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت، طالبت بتزويد منسوبيها بإحداثيات الموقع وأرقام التواصل ليتسنى لهم الوصول إلى أماكن الأعطال في وقت قياسي وكذلك مطالبة الجميع بالإبلاغ عن أي خلل وتسرب للمياه عبر التواصل مع أرقام التواصل وكذلك تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من ذلك فإن مسلسل الهدر لشبكات المياه بالمنطقة وإحيائها يتواصلان حيث يتكرر المشهد للمرة الثالثة بحي أبا السعود الذي شهد أحد شوارعه المكتظة بالسكان هدرا لأكثر من شهر مشكلا بحيرة امتدت من بداية الشارع حتى نهايته، وتواصلت لتطال الشوارع المجاورة مسببة إعاقة وشللا للحركة وإضرارا للمارة وأصحاب المنازل وكذلك أضرارا للطبقات الأسفلتية والمركبات التي تمر بلا توقف.

وأكد المتضررون صالح أحمد آل مشحم ومحمد الوادعي وأحمد حسين أن الهدر والتسرب تسبب في انتشار الروائح الكريهة والبعوض والحشرات التي يعاني منها معظم السكان والأطفال على وجه الخصوص وتسببت في إعاقة لحركة خلال الدخول والخروج من منازلهم، مشيرين إلى أنهم تقدموا بعشرات البلاغات للجهة المسؤولة، لكن من دون أي تجاوب على الإطلاق لبلاغاتهم التي يحتفظون بها متمنين إنهاء معاناتهم التي استمرت طويلا، وبالتحديد من شهر ذي القعدة، موضحين أن المشهد تكرر كثيرا مطالبين بسرعة معالجة الوضع وإنهاء معاناتهم.