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24 ارتكبوا مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 24 مخالفًا لنظام البيئة، و14 مواطنًا، و8 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسيتين الهندية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي 730 متنًا من الإبل، و300 رأس من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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