3 معسكرات كشفية للفتيات في عسير والباحة والأحساء

وأوضحت الإدارة العامة للنشاط الطلابي في الوزارة، أن من بين أعمال لجان الإشراف في المناطق، اعتماد الخطة التنفيذية للبرنامج، وتشكيل اللجان العاملة، ومتابعة تنسيق الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لنجاح البرنامج وفق مهام وأدوار محددة، ووضع آلية للاستفادة من المشرفات المكلفات من المناطق الأخرى في الإشراف على التنفيذ اليومي للبرنامج، والإشراف على خطة تأمين المواصلات والسكن والتغذية للمشاركات، واعتماد ومتابعة الخطة الإعلامية، والتأكد من جاهزية مركز التدريب الكشفي، واعتماد التقرير الختامي للبرنامج والرفع به للوزارة، مؤكدة انتداب 5 قائدات كشفيات من الإدارات التعليمية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والعلا.
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