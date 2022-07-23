شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ مصري يتعاقد مع لاعب إسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعاقد أحد أندية الدوري المصري مع لاعب يحمل الجنسية المغربية والإسبانية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أسوان يتعاقد مع أحمد بلحاچ

وأعلن نادي أسوان أحد أندية الدوري المصري الممتاز، في التعاقد مع أحمد بلحاچ، لاعب نادي ريال سرقسطة الإسباني السابق.

ونجح مسؤولو نادي أسوان، في إتمام التعاقد مع لاعب نادي ريال سرقسطة الإسباني السابق، أحمد بلحاچ، والذي يحمل الجنسية المغربية والإسبانية، في صفقة إنتقال حر، وذلك ضمن خطة تدعيم أبناء الجنوب في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

من هو أحمد بلحاچ

ووقع صاحب الـ24 عامًا على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين، ويجيد أحمد بلحاچ اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

ولعب بلحاچ لنادي ريال سرقسطة الأسباني قبل أن ينتقل لفريق إنتر كلوب بطل اندورا، حيث أحرز معهم 8 أهداف وصنع 9، وشارك معهم مؤخرًا في مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

استعدادات أسوان للموسم الجديد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، للمشاركة بمسابقه الدوري الممتاز الموسم المقبل، بمعسكر مغلق بالقاهرة، والممتد لنهاية يوليو الجاري.

ومن المقرر أن ينتقل للمرحلة الثانية من خطة الإعداد بمعسكر جديد بالإسكندرية مطلع أغسطس المقبل.