شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلي المصري أمام الجونة.. الأحمر يفقد 11 لاعبًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري، 11 لاعبًا من صفوفه خلال مباراته القادمة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره الجونة، غدًا الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة المارد الأحمر والجونة، على ملعب ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام الجونة

ويغيب عن الأهلي كلًا من: أكرم توفيق، محمد شريف،

أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر،

المالي أليو ديانج، عمار حمدي، بيرسي تاو، محمد محمود، بدر بانون وزياد طارق.



قائمة الأهلي لمباراة الجونة

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي – وليد سليمان – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري – لويس ميكيسوني – أحمد حمدي عبد القادر

الهجوم: حسام حسن – صلاح محسن