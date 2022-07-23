شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يقترب من التعاقد مع الدينامو هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي من التعاقد مع الدينامو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة واستعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

الباطن السعودي يقترب من التعاقد مع العراقي سعد ناطق

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اقترب نادي الباطن السعودي من التعاقد مع قلب الدفاع العراقي سعد ناطق من أجل دعم صفوف الفريق الشمالي خلال الموسم الجديد وفي الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان المدافع العراقي قريب للغاية من الانضمام إلى فريق أهلى جدة في عام 2021، ولكن المفاوضات فشلت بسبب الأمور المالية حالت دون إتمام تلك الصفقة.

وجاء طلب تعاقد الباطن مع المدافع العراقي سعد ناطق بسبب طلب من المدرب الكرواتي ألين هورفات الذي شاهد مهارات اللاعب ونال إعجابه بشدة خاصة أن اللاعب طويل الجسمان ويحيد اللعب في الكرات الهوائية وبجانب أيضًا أنه يجيد اللاعب بكلا القدمين.

وقرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الحالى وقيده في القائمة للنادي بدلًا من المدافع ريناتو شافيز المدافع البرازيلي بعدما قرر المدرب الاستغناء عن خدماته في الصيف والموسم الجديد.

ترتيب الباطن في الموسم الماضي

جدير بالذكر أن فريق الباطن قد احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ونجو من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولي.