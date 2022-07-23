محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أكد المرور السعودي اليوم، أن نظام الرصد الآلي يرصد مخالفات لوحات المركبات غير السعودية، مشددا على ضرورة الحرص على الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية في المملكة “لسلامتك وسلامة سالكي الطريق”.
وتابع في إنفوجراف، موجها نصيحة للمواطنين: ” احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لسلامتك وسلامة سالكي الطريق.. تنبيه هام من المرور السعودي للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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