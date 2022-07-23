إحباط محاولات تهريب 35 كيلوجرامًا من الحشيش و 52,200 قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي بعسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أحبطتْ دورياتُ حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، محاولات تهريب (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، و(52,200) قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي، وقبضتْ على مهربيها، وهم (3) متهمين مخالفين لنظام أمن الحدود، (2) من الجنسية الإثيوبية، و(1) من الجنسية اليمنية، كما ضُبِطَ بحوزتهم سلاحان ناريان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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