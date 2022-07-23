الإمارات.. حالة وفاة و1332 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراء 252783 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، حيث تم الكشف عن 1322 إصابة جديدة بكورونا.
وذكرت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول إصابة بلغ 981657 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة واحدة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2331 حالة.
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كما أعلنت الوزارة شفاء 1311 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 961307 حالات.
وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
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