زلزالان قويان يضربان جنوب إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أفادت العربية في خبر عاجل، أن إيران تعرضت قبل قليل لـ زلزالاين قويين، ولا أنباء عن إصابات حتى الآن.

واليوم، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد” الإماراتي، زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران مساء اليوم الساعة 20:07، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.