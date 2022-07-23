شرطة مكة تُحقق في دخول صحفي «غير مسلم» العاصمة المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، إحالة مواطن إلى النيابة العامة، لإقدامه على نقل وتسهيل دخول أحد الصحافيين «غير المسلمين»، ويحمل الجنسية الأميركية إلى العاصمة المُقدسة، عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ونَوّه المتحدث الإعلامي، على جميع القادمين إلى السعودية، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خاصة ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة.

وأشار متحدث شرطة مكة المكرمة، إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادًا إلى الأنظمة ذات الصلة، مؤكدًا إحالة قضية الصحافي مرتكب الجريمة للنيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.