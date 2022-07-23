الارشيف / اخبار السعوديه

قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة سموحة في الدوري المصري تشهد غيابات نارية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة سموحة في تشهد غيابات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة سموحة في الدوري المصري والمقرر لها يوم غد الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

قائمة الزمالك

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية ، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة سموحة على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم. 
  • ‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي. ‏‎
  • خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - إسلام جابر - سيف فاروق جعفر  - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو". 
  • خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" ".

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري المحلي

ويدخل الزمالك تلك المباراة وهو يحتل المركز الأول في سلم الدوري المحلي برصيد 57 نقطة من لعب 25 مباراة حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة جمعهما من لعب 25 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباراة وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات.

آخر مواجهات الزمالك وسموحة

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا