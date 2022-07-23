شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة سموحة في الدوري المصري تشهد غيابات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة سموحة في الدوري المصري والمقرر لها يوم غد الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

قائمة الزمالك

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي. ‏‎

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - إسلام جابر - سيف فاروق جعفر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري المحلي

ويدخل الزمالك تلك المباراة وهو يحتل المركز الأول في سلم الدوري المحلي برصيد 57 نقطة من لعب 25 مباراة حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة جمعهما من لعب 25 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباراة وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات.

آخر مواجهات الزمالك وسموحة