اختتام منافسات بطولة البلياردو الثانية للسيدات بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتمت اليوم منافسات بطولة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الثانية للسيدات للموسم الرياضي الحالي 2022 التي أقيمت على صالة تبوك ماسترز بمدينة تبوك, واستمرت يومان بمشاركة 18 لاعبة من مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى لاعبات من فئة الصم في منافسات لعبة البلياردو.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أصحاب المراكز الأولى في البطولة، حيث حققت اللاعبة ميعاد محمد المركز الأول وتوجت بالميدالية الذهبية ودرع البطولة ومكافأة مالية وجاءت اللاعبة سهراب يحي بالمركز الثاني والميدالية الفضية ومكافأة مالية واللاعبة البتول الحمزة في المركز الثالث، وفي المركز الرابع اللاعبة ضحى خضير والمركز الخامس دلال الشمري والمركز السادس ندى الزهراني وتم تقديم هدايا قيمة لبعض اللاعبات المشاركات.

وأوضح الشمري في تصريح لـ”واس” أن مشاركة 18 لاعبة في هذه البطولة جاءت بعد عدة تصفيات بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية, مؤكداً تواجد مدرب المنتخب لاختيار العناصر لتمثيل المملكة في المنافسات والبطولات الدولية وهو الهدف الرئيسي لإقامة مثل هذه البطولات, مشيراً إلى أن الاتحاد له استحقاقات قادمة في بطولة العالم للناشئين والناشئات في رومانيا, منوهاً بمشاركة المنتخب للسيدات في جمهورية مصر التي أقيمت مؤخرا وتحقيق المركز الرابع وهو مؤشر جيد .

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وأكد أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بدأ في تنظيم دوري سعودي هو الأول على مستوى الخليج وآسيا وفي الموسم القادم سيكون هناك دوري للسيدات بعد انضمامهم إلى الأندية السعودية.